اجتماع مرتقب بين بغداد واربيل لتحديد سياسة صادرات الاقليم

2020/12/13 | 14:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يعتزم وفد اقليم كوردستان، الاحد، عقد اجتماعا هاما مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيم النفط وصادرات الاقليم.

وذكر سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم رئيس وفد الاقليم قوباد طالباني، في تصريح له، اليوم (13 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "وفد إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، سيعقد اجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد قيمة النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".

واضاف، ان "الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم امس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين"، مشيرا الى انه "سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي".

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