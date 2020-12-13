الدهلكي يدعو الى تضمين موازنة العام المقبل صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق

2020/12/13 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية ، رعد الدهلكي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تضمين مادة في موازنة العام المقبل 2021 ، تتضمن صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق .وقال الدهلكي في بيان صحفي ، ان "المادة (٤٨/ثانيا) من موازنة عام 2018 نصت على صرف الاجازات المتراكمه لمنتسبي الجيش السابق، لكنها لم تنفذ لاسباب عديدة منها مايرتبط بالوضع الاقتصادي والازمات المتلاحقة التي عصفت بالبلد"، مبينا ان "حقوق هذه الشريحة امر واجب وحق مكفول لهم وفق الدستور والقانون".واضاف ،، ان "الحكومة في طريقها لاستكمال موازنة العام المقبل، بغية ارسالها الى مجلس النواب، وهنالك ضرورة لتضمين مادة في الموازنة تنص على ان( تلتزم وزارة الدفاع ودائرة التقاعد العسكري بتخصيص المبلغ اللازم لصرف الاجازات المتراكمة بالراتب الكامل لمنتسبي الجيش المحالين الى التقاعد بالامر الديواني الرقم ٣٠ في ٢٠٠٥/٩/٢٤ اسوة بالجيش الحالي )"، مشددا على "اهمية التنسيق بين وزارتي الدفاع والمالية بغية تخصيص المبلغ المطلوب وتضمينه ضمن موازنة العام المقبل"./انتهى5

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