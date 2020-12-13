التعليم توافق على مقترحات نقابة الصحفيين بشان التطبيق العملي لطلبة كليات واقسام الاعلام

2020/12/13 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت وزارة التعليم العالي على اعتماد مقترحات نقابة الصحفيين العراقيين بشأن تخصيص جزء من السنة الدراسية لطلبة المرحلة الرابعة للتطبيق العملي في المؤسسات الاعلاميـة .ووجهت الوزارة ، باعتماد المقترحات في الكليات والاقسام المعنية كافة لغرض الاطلاع على طبيعة العمل الصحفي والاعلامي ، ومنها ان يشمل التدريب اقسام الصحافة والصحافة الاذاعية والتلفزيونية والعلاقات العامة ، وان يكون موضوع التطبيق العملي اختياريا للقسم او الكلية او الطالب في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا ، وان يخصص جزء من درجة احد الدروس العملية في المرحلة الرابعة لموضوع التطبيق العملي لتحفيز الطلبة على الابداع والتفاعل ، على ان يكون التطبيق العملي مادة مستقلة خلال السنوات المقبلة ./انتهى5

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