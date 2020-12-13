دعوى قضائية ضد امريكا لارتكابها جرائم كبيرة في العراق منها استخدم اليورانيوم

2020/12/13 | 14:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار لجنة العلاقات الخارجية النيابية هاتف الركابي، الاحد، عن عزمه تقديم دعوة قضائية ضد الجانب الامريكي لانتهاكها سيادة البلاد واستخدامها اليورا...

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