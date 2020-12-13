2020/12/13 | 14:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور وزيرها.. الموارد المائية تقيم مؤتمر صحفي لمناقشة الواقع الاروائي للبلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/13 | 14:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور وزيرها.. الموارد المائية تقيم مؤتمر صحفي لمناقشة الواقع الاروائي للبلاد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور وزيرها.. الموارد المائية تقيم مؤتمر صحفي لمناقشة الواقع الاروائي للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).