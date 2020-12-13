الزراعة تطلق المستحقات المالية لمسوقي الحنطة والشعير لمحافظتين

2020/12/13 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، إطلاق المستحقات المالية لمسوقي الحنطة والشعير العلفي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “صرفت المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين مسوقي محصولي الحنطة والشعير للموسم الزراعي ( ٢٠١٤ ) دعماً للقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية في المحافظتين”.وأكد البيان، “صرف المستحقات …

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