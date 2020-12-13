2020/12/13 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد المتهمين في حي الزوراء بمحافظة كركوك، انتحل صفة قاضي بالمحكمة الدولية لتسوية النزاعات وبالجرم المشهود وبحوزته هويات وباجات مزورة بمنصب قاضي في هذه المحكمة.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال التحقيقات الاولية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على منتحل صفة “قاضي” في كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على منتحل صفة “قاضي” في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).