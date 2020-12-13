وزير النقل يكشف عن تدخلات داخلية وخارجية بشأن ميناء الفاو الكبير

2020/12/13 | 15:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير النقل ناصر الشبلي، عن وجود تدخلات داخلية وخارجية بشأن ميناء الفاو الكبير، مشيرا الى ارسال طلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات.وقال الشبلي لوكالة الانباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “ميناء الفاو مهم جدا والحديث عنه كثير في الوقت الحاضر، وهناك تدخلات داخلية وخارجية”.وأضاف، ان “الوزارة ارسلت …

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