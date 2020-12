الهيئة التطبيعية تجدد مطالبتها بالسماح للجمهور بدخول مباريات الدوري الممتاز

2020/12/13 | 15:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان، أثناء لقائه مجموعة من ممثلي روابط الاندية، ان التطبيعية عن طريق رئيسها، اياد بنيان، وبقية الأعضاء، تسعى جاهدة الى الحصول على الضوء الاخضر للسماح بعودة الجمهور لدخول المباريات من خلال مخاطبتها وزارة الشباب لمفاتحة خلية الازمة الحكومية. وقالَ فرحان: ان التطبيعية تساند وتدعم بقوة عودة الجماهير إلى المدرجات،

