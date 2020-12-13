امين بغداد يوعز بتشكيل لجنة لبيان ملابسات حادث قطع الكابل الضوئي

2020/12/13 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه امين بغداد المعمار علاء معن بتشكيل لجنة عاجلة لبيان ملابسات حادث قطع الكابل الضوئي.

ونقل بيان للامانة ان ” امين بغداد زار موقع التخسف في شارع فلسطين للتأكد شخصياً من مقررات اللجنة التي اوعز بتشكيلها وتضم عددا من المختصين للكشف عن ملابسات الحادث ورفع تقرير عاجل بذلك”.

واكد ان ” اللجنة تحققت من الحادث وتبين لها ان سبب قطع الكابل ليست الحفريات بل حدوث تخسف مفاجيء بعمق (٦-٧ م ) في خط التصريف في شارع فلسطين ادى الى انهيار التربة وسقوط وحدة ربط الاتصالات مايؤكد ان السبب الرئيس لتضرر الكيبل هو انهيار التربه خارج مسار التخسف (خارج مسار المساند H-piles)”.

واضاف ان ” اللجنة تبينت ان دائرة بلدية مركز الرصافة باشرت بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات فور حدوث التخسف باعادة ربط الكابل باشراف ملاكات الوزارة وتعمل على انشاء حوض تفتيش خاص وانابيب ربط مستقلة وبالعدد الذي تحدده الوزارة وبحسب التصاميم الموضوعة من قبلهم لغرض مد الكابل بعيداً عن اعمال اصلاح التخسف”.

وتابع ان “الدائرة باشرت ايضاً باصلاح التخسف الضخم الذي يتضمن نصب اعمدة دعم للتربة كما هو الحال في جميع التخسفات التي تعمل على اصلاحها حفاظاً على انهيار التربة المحيطة بالانابيب”.

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