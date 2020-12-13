محامي ترامب السابق يحذره من اصدار عفو عن اولاده : سيشهدون ضدك

2020/12/13 | 15:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

حذر محامي الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من اصدار عفو رئاسي استباقي عن اولاده إيفانكا و دون جونيور وإريك قبل مغادرته منصبه .

ونقلت قناة (MSNBC) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ مع محامي ترامب مايكل كوهين قوله إن ” اصدار العفو الرئاسي عن اولاد الرئيس الامريكي سيفتح الباب امامهم وجعلهم يشهدون ضده “.

واضاف أن ” المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس تتوقع ان يقوم ترامب باصدار عفو عن اولاده ثم يستقيل ، لتتحول السلطة الى نائبه مايك بنس الذي سيصدر عفوا عن ترامب بعد توليه السلطة “، مشيرا الى ان ” ترامب يلعب لعبة خطيرة “.

وتابع المحامي كوهين قائلا إن ” هذا يطرح مشكلة مختلفة ، وجزءًا من الإجابة على السؤال هو أن دونالد ترامب سيفعل فقط ما يفيد دونالد ترامب ، لذلك إذا أخبره الناس ، وحصل على النصيحة المناسبة بأن العفو المسبق ، إذا جاز التعبير ، سيكون مفيدًا له وكذلك لأولاده أو بعض المقربين منه ، فسوف يفعل ذلك”.

واوضح ان ” اصدار العفو يمكن ان يؤذي ترامب بشدة لأنه يعني أنه يتعين عليه قول الحقيقة وهذا هو آخر شيء يريده دونالد ترامب”.

واشار الى أن ” ترامب لايريد ان يقول اولاده او المقربين منه الحقيقة ، لأنهم إذا فعلوا ذلك ، فلا يزال من الممكن توجيه الاتهام إليه بموجب جرائم الدولة وبعضها متداخل لذا فهي لعبة خطيرة للغاية يلعبها دونالد ترامب الآن بمفهوم ما قبل العفو الكامل “.



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