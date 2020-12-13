2020/12/13 | 15:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالب عضو لجنة الخدمات النائب برهان المعموري” باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء تحت قبة مجلس النواب.

وقال المعموري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، يشهد ملف ميناء الفاو الكبير تلكؤ واضح بسبب عدم تمكن المسؤولين على إدارة هذا الملف من أداء واجباتهم بالصورة الصحيحة.

وأضاف المعموري : إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن هنالك تعمد في تعطيل إنجاز هذا المشروع على الرغم من تأمين المبالغ الكافية وإعداد المخططات الفنية.

ولمح المعموري إلى وجود محاولات خارجية تديرها جهات داخلية لإفشال مشروع ميناء الفاو من خلال المماطلة والتسويف ووضع العراقيل أمام استئناف العمل.

المعموري طالب هيأة رئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان لتحديد الجهة المقصرة ومحاسبتها ووضع الحلول المناسبة للاسراع باستئناف المشروع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تطالب باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لتحديد الجهة المقصرة في ملف ميناء الفاو) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تطالب باستضافة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لتحديد الجهة المقصرة في ملف ميناء الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).