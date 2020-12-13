2020/12/13 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، رفد قضاء سنجار بمزيد من القوات التابعة للوزارة بهدف تعزيز الامن والاستقرار بالقضاء المتنازع عليه خاصة بعد دخول الاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان في اطار التنفيذ.وزار الغانمي اليوم مركز القضاء بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعودة النازحين الى سنجار وفق الخطة الحكومية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي يوجه بزيادة القوات الامنية بسنجار ويعلن آخر التطورات بشأن اتفاق أربيل وبغداد المركز الخبري الوطني.

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