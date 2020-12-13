أمين بغداد يوعز بتشكيل لجنة لبيان ملابسات حادث قطع الكابل الضوئي

2020/12/13 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيل تتخطى عتبة الـ180 ألف وفاة بكوروناأصبحت البرازيل ثاني دولة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة تتجاوز حصيلة ضحايا فيروس كورونا فيها عتبة الـ180 ألف وفاة، بتسجيل قرابة 650 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير.

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