بوغبا يؤكد التزامه مع مانشستر

2020/12/13 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال الفرنسي بول بوغبا، إنه لا يجب أن يكون هناك أي شك بخصوص التزامه التام مع مانشستر يونايتد، رغم تعليقات وكيل أعماله بأنه غير سعيد في النادي الإنجليزي.

وشارك بوغبا، في 90 دقيقة كاملة خلال مجريات المباراة التي تعادل فيها يونايتد، دون أهداف، مع غريمه مانشستر سيتي، في “ديربي مانشستر”، أمس السبت، قبل أن يصدر بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بوغبا عبر حسابه على “إنستغرام” عقب المباراة “لقد قاتلت باستمرار وسأقاتل باستمرار مع مانشستر يونايتد ومع زملائي ومع المشجعين.



الثرثرة ليست مهمة”.

وأضاف: “المستقبل لا يزال بعيدا، واليوم ما يهم هو أن أضع كامل اهتمامي بنسبة 1000 بالمئة”.

وتابع: “دائما ما نكون أقوياء معا… كانت كل الأمور واضحة بيني وبين النادي، وهذا لن يتغير أبدا.



عندما لا تعرف ما يحدث بالداخل يجب عدم التحدث”.

وكان مينو رايولا، وكيل بوغبا، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن لاعب الوسط الفرنسي غير سعيد في مانشستر، ويجب الموافقة على بيعه في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عام من نهاية عقده مع “الشياطين الحمر” صيف العام 2022.



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