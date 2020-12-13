سيرورة التطور والنضج العقلي عند الأطفال - أسس الرعاية التربوية الصحية لأجيال المستقبل - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/13 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب سيرورة التطور والنضج العقلي عند الأطفالأسس الرعاية التربوية الصحية لأجيال المستقبل إعداد وتقديم: د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديميةالطبعة الثالثة 2020صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن قد لا يختلف عاقلان بأن هناك واقعاً مريراً يحيط بأطفال المعمورة جميعاً حوّل كينوناتهم سلعاً تُباع وتُشترى، يتم التلاعب بعواطفها وميولاتها و ......





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