الشيوعي العراقي وتغريدة مقتدى الصدر الأخيرة - قاسم علي فنجان

2020/12/13 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_علي_فنجان ((وأفصح صدام حسين عن نوايا البعث في حديث له مع عامر عبد الله في أواخر السبعينيات 1977 او ربما في بداية عام 1978 قائلا: على الحزب الشيوعي ان يدرك ان "الابي" (المفتاح الرئيسي للكهرباء في البيت او المؤسسة) هو بيد حزب البعث، وعلى الحزب الشيوعي ان يراعي الامر، والا فأن البعث سيلجأ الى "تشذيب" كل زيادة في عضوية الحزب الشيوعي)) عزيز سباهي "عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي".تلك كانت كلمات الرفيق ال ......





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