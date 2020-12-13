الزرفي: التفاوض مع كردستان قائم على مسار واحد.. أموال النفط مقابل مستحقات الاقليم

2020/12/13 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا عضو اللجنة المالية النيابية، عدنان الزرفي، اليوم الأحد (13 كانون الأول 2020)، إقليم كردستان إلى تسديد الأموال التي بذمته، ليتم إطلاق أموال له.

وقال الزرفي في تصريح صحفي، إن "الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية الى الإقليم ضمن إطار قانون تمويل العجز المالي ضمن الموازنة التشغيلية والاستثمارية".وأضاف، أن "الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغ قيمته 460 الف برميل، وكذلك إيرادات المنافذ الرئيسة الرسمية، والكمارك وغيرها من الإيرادات".

وتابع قائلاً: "عندما تدخل إلى الخزينة الاتحادية الأموال من الإقليم، يتم دفع المستحقات المالية لحصة الإقليم من الموازنة، وهذا قانون يترتب على حكومتي بغداد واربيل ".

وأشار إلى أن "الاجتماعات مع الوفد الكردي، هي لإيجاد آلية لتسديد الإقليم ما بذمته من إيرادات متحققة لعام 2020 للخزينة العامة، وبعدها تقوم الأخيرة بإطلاق المستحقات المالية للإقليم لما تبقى من العام الحالي".

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