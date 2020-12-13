العراق يسجل 1777 حالة تعافي من كورونا

2020/12/13 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الاحد، عن تسجيل 1012 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية بلغ 1777 فيما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، وكما ورد في الجدول الاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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