الاقليم يسجل 167 اصابة جديدة بكوفيد-19

وجاء في بيان الوزارة المرقم 291، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:
1.
الفحوصات: (4713 فحوصات جديدة)
• (1414) اربيل
• (603) السليمانية
• (2613) دهوك
• (16) حلبجة
• (67) كرميان
• (0) رابرين
2.
الاصابات: (167 اصابات جديدة)
• (52) اربيل
• (39) السليمانية
• (65) دهوك
• (4) حلبجة
• (7) كرميان
• (0) رابرين
3.
الشفاء: (158 حالة شفاء جديدة)
• (105) اربيل
• (15) السليمانية
• (17) دهوك
• (9) حلبجة
• (12) كرميان
• (0) رابرين
4.
وفيات: (9 حالة وفاة)
• (3) اربيل
• (4) السليمانية
• (2) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
احصائية عامة:
الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)
الفحوصات 867910 ( 303804 اربيل ، 190747 السليمانية، 366234 دهوك، 7125 حلبجة)
الاصابات 100296 ( 35692 اربيل ، 29106 السليمانية، 32407 دهوك، 3091 حلبجة)
الشفاء 64589 ( 22722 اربيل ، 19918 السليمانية، 19059 دهوك، 2890 حلبجة)
تحت العناية المركزة 32416 ( 12077 اربيل ، 7586 السليمانية، 12693 دهوك، 60 حلبجة)
الوفيات 3291 (893 اربيل ، 1602 السليمانية، 655 دهوك، 141 حلبجة).
الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.
PUKmedia خاص
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