الاقليم يسجل 167 اصابة جديدة بكوفيد-19

2020/12/13 | 15:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد، عن تسجيل 167 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 291، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4713 فحوصات جديدة)

• (1414) اربيل

• (603) السليمانية

• (2613) دهوك

• (16) حلبجة

• (67) كرميان

• (0) رابرين

2.



الاصابات: (167 اصابات جديدة)

• (52) اربيل

• (39) السليمانية

• (65) دهوك

• (4) حلبجة

• (7) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: (158 حالة شفاء جديدة)

• (105) اربيل

• (15) السليمانية

• (17) دهوك

• (9) حلبجة

• (12) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (9 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (4) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 867910 ( 303804 اربيل ، 190747 السليمانية، 366234 دهوك، 7125 حلبجة)

الاصابات 100296 ( 35692 اربيل ، 29106 السليمانية، 32407 دهوك، 3091 حلبجة)

الشفاء 64589 ( 22722 اربيل ، 19918 السليمانية، 19059 دهوك، 2890 حلبجة)

تحت العناية المركزة 32416 ( 12077 اربيل ، 7586 السليمانية، 12693 دهوك، 60 حلبجة)

الوفيات 3291 (893 اربيل ، 1602 السليمانية، 655 دهوك، 141 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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