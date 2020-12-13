بعد الرافدين.. الرشيد يباشر برفع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2020/12/13 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، المباشرة برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية التي وصل تمويلها إلى المصرف.

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