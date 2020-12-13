قبل ساعات من إنتهاء المهلة.. اتفاق على مواصلة المباحثات حول ما بعد بريكست

2020/12/13 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، أن المباحثات حول اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست ستتواصل.

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