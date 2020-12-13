السفير الامريكي: ماضون بخفض قواتنا في العراق وإعادة انتشارها بالمنطقة

2020/12/13 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.

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