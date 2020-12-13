ميناء الفاو.. تفاصيل مثيرة عن اجتماع النقل والنواب وجلسة علنية لمجلس الوزراء

2020/12/13 | 15:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، جاسم البخاتي، عن تفاصيل مثيرة عن نتائج اجتماع اعضاء ونواب من لجان نيابية مختلفة مع وزير النقل ناصر الشبلي وكادره المتقدم في الوزراء بشأن مشروع ميناء الفاو الكبير والشركة المقرر التعاقد معها لتنفيذه.

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