وفد كردستان يجتمع مع وزيري المالية والنفط لتحديد كمية النفط المصدر

2020/12/13 | 15:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يجتمع وفد إقليم كوردستان، في وقت لاحق اليوم الاحد، مع وزيري المالية والنفط العراقيين بحضور شركة سومو لتحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إن وفد إقليم كوردستان سيعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم الأحد، مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد أقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذاً لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.

وأضاف أن الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت يوم أمس بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين.

وسيتم خلال الاجتماع تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي، بحسب هورامي.

وأمس السبت، بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مع الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس وزراء الإقليم، قوباد طالباني، آليات تنفيذ قانون العجز المالي "بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق".

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