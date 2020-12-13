الفوز لامانة بغداد والقاسم على نفط البصرة والحدود بالممتاز

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تمكن فريق امانة بغداد اليوم الاحد (12 كانون الاول 2020) من تحقيق فوز كبير على نفط البصرة وبنتيجة 3- صفر، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري الكرة الممتاز، فيما فاز فريق القاسم على الحدود 2- صفراليوم ايضا، لحساب الجولة نفسها.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الشوط الاول للقاء الامانة ونفط البصرة ، أكد أفضلية الاول، وكانت البداية منه في التفوق وهدف السبق عند الدقيقة 12 بواسطة جبار كريم، وأضاف محترف الامانة بنيامين موكو الهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الاول بتقدم الامانة بهدفين دون رد من نفط البصرة ".

واضاف، " وفي الشوط الثاني تمكن امانة بغداد من زيادة غلة الاهداف بالهدف الثالث، لينهي اللقاء بثلاثية نظيفة في شباك نفط البصرة".

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