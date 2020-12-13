بالوثائق: العراق يلغي شمول 12 شخصاً وكياناً بلائحة تجميد أموال الإرهابيين

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت لجنة تجميد اموال الارهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً الغى شمول شخص عراقي و 11 كياناً بتجميد الأموال بعد قرارات سابقة شملتها بالعقوبات.

تفاصيل الاسماء كاملةٍ في الوثيقتين المبينتين في أدناه

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