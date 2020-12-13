السفير الأمريكي يؤكد المضي بخفض قوات بلاده في العراق وإعادة انتشارها بالمنطقة

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، السيد ماثيو تولر، فيما أكد تولر المضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

وأكد السفير الأمريكي بحسب البيان، "استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة، مبينا أن إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب".

كما ناقش الأعرجي مع السفير الأمريكي سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين.

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