مستشار الأمن القومي يلتقي وفد المعهدين الأوربي للسلام والأمريكي لمكافحة التطرف العنيف

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، وفد المعهدين الأوربي للسلام و الأمريكي لمكافحة التطرف العنيف، برئاسة الدكتورة نسيبة يونس.وذكرت المستشارية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ برامج مكافحة التطرّف العنيف والتنسيق لإعداد برامج تأهيل واندماج للعوائل العراقية العائدة من مخيم الهول الحدودي مع سوريا، وكذلك العمل على تشكيل فرق مشتركة وتدريب الجهات العراقية المعنية على التعامل مع الملفات الإنسانية".وأكد الأعرجي:" أن العراق يرحب بكل جهد من شأنه المساعدة في الملفات الإنسانية وتقوية السلم الأهلي ونبذ التطرف، مبينا أن مستشارية الأمن القومي على استعداد للتعاون والشراكة وتقديم المساعدة للجهات العاملة في المجالات الإنسانية"./انتهى7

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