وزير الداخلية العراقي في سنجار بهدف تعزيز الأمن

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية العراقي عثمان الغاني ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، الى قضاء سنجار بهدف تعزيز الامن....

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