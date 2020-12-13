البرلمان العراقي يطالب الرئاسة بالكشف عن عدد المستشارين ورواتبهم

2020/12/13 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، بحسب وثيقة رئيس الجمهورية برهم صالح باعلام المجلس باعداد المستشارين في رئاسة الجمهورية والمبالغ التي...

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