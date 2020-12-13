الهجرة توزع نحو 82 الف حصة اغاثية

2020/12/13 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة و المهجرين في الايام القليلة الماضية (81,930) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة والعائدة في محافظات (بغداد ، ديالى ، نينوى ، الانبار وصلاح الدين) وتضمن التوزيع ( سلات غذائية واخرى صحية وكسوة ملابس ومفروشات ارضية).

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليون الأحد: انه " ‏بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو ، وزعت كوادر فرعي الوزارة في العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ و الرصافة (9,806) حصة من المساعدات الاغاثية بين العوائل النازحة في مناطق مختلفة من العاصمة ، مضيفا أن كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (27,760) حصة اغاثية بين الاسر النازحة و العائدة في اقضية خانقين و بعقوبة و المقدادية و الخالص ".

وتابع جهاكير أن" كادر فرع الوزارة في محافظة نينوى وزع (24,034) حصة أغاثية بين العائدين إلى مناطقهم في سهل نينوى و تلعفر ، فضلا عن ألاسر النازحة في مخيمات السلامية و الجدعة الخامس ، مشيرا إلى إن كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (18,435) حصة أغاثية بين العائدين إلى أقضية الرمادي و الفلوجة و الخالدية والحبانية ، إلى جانب النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة ‏ ، ‏لافتٱ إلى ان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (1,895) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء الضلوعية و العائدين الى قضائي بلد و سامراء ".

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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