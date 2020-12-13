حول خطاب العلم في ثلاثية نجيب محفوظ - محمد علي سليمان

2020/12/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان لا يمكن أن تقوم حداثة بدون روح علمية، فالمجتمع الحديث قام على قاعدة العلم _ التكنولوجيا التي سرعت تطوير البنية الاجتماعية _ الاقتصادية بحيث أصبحت الحداثة قضية علمية.



وفي كتابه " ما هي النهضة " يقول سلامة موسى: " الحضارة الأوروبية الحاضرة هي حضارة العلم الذي ينهض على التجربة.



وقوة أوروبا هي قوة الصناعة التي تنهض على العلم.



والأمة العربية في عصرنا الحاضر قد تخلفت عن أوروبا لأنها أهملت العلم والصناعة ......





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