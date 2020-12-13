هل سقطت الاشتراكية العلمية؟ - محيي الدين محروس

2020/12/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس بدايةً لا بد من التوضيح والتمييز بين „ الشيوعية“ كونها نظرية اقتصادية - فلسفية - اجتماعية - سياسية، وبين الأحزاب الشيوعية السياسية ( الماركسية والاشتراكية العلمية ) التي تتبنى هذه النظرية في اقرار برامجها السياسية والاقتصادية، ووصول بعضها إلى قيادة البلاد.أولاً للتذكير وبشكل مختصر: النظرية الماركسية قائمة على أسس علمية هامة، ويمكن اختصارها كالتالي:النظرية الاقتصادية التي وضعها ك ......





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