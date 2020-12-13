هل كان اعتراف دونالد ترامب بمغربية الصحراء الغربية ، فخ سقط فيه النظام المغربي ؟ - سعيد الوجاني

2020/12/13 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بعد طول لقاءات ماراطونية ومن تحت الستار ، بين النظام المغربي ، وبين الإدارة الامريكية ، وعلى اثر الزيارة الفاشلة لكاتب الدولة في الخارجية الامريكية السيد " بومبيو "، لأنه رفض ابتزاز النظام المغربي الذي ربط إعادة العلاقات مع إسرائيل ، يقابله الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ، حيث رفض الوزير الاقتراح المغربي حين اعتبر قضية الصحراء هي قضية اممية ، وتخضع للقرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، فطار الوزير ......





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