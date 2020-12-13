الأعرجي يستقبل وفد المعهد الأوربي للسلام والمعهد الأمريكي لمكافحة التطرف العنيف

2020/12/13 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، وفد المعهد الأوربي للسلام ومعهد dt الأمريكي لمكافحة التطرف العنيف، برئاسة نسيبة يونس.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ برامج مكافحة التطرّف العنيف والتنسيق لإعداد برامج تأهيل واندماج للعوائل العراقية العائدة من مخيم الهول الحدودي …

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