نائب يطالب إقليم كردستان بتسديد الأموال التي بذمته لإطلاق أمواله

2020/12/13 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، اليوم الاحد، إقليم كردستان بتسديد الأموال التي بذمته، ليتم إطلاق أمواله، مشيرا الى ان الإقليم ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة من تصدير النفط البالغ 460 ألف برميل.وقال الزرفي في تصريح صحفي، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الحكومة لم ترسل أي مبالغ مالية الى إقليم …

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