تولر يؤكد للأعرجي المضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة

2020/12/13 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، مع السفير الأميركي ماثيو تولر، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة فيما أكد تولر استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأميركية وإعادة انتشارها في المنطقة.

وذكر بيان للمكتب الأعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان الأعرجي استقبل، السفير الأميركي ماثيو تولر،وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وشدد الجانبان "على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله" .

من جانبه ، أكد السفير الأميركي "استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة" مبيناً "أن إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب."

و ناقش الجانبان بحسب البيان "سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين".

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