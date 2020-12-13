2020/12/13 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يؤكد ضرورة حسم الملف نهائياً خلال العام القادم 2021 المركز الخبري الوطني.

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