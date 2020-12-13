وزير الصحة لـ”الصباح”: اتفقنا مع الجانب المصري على تبادل الخبرات لمواجهة كورونا

2020/12/13 | 16:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اعلن وزير الصحة حسن التميمي ان “زيارة الوفد العراقي الى مصر شهدت الاتفاق على عدد من الملفات المهمة في مقدمتها تبادل الخبرات بين البلدين لمواجهة كورونا وتوأمة بعض المراكز الطبية التدريبية والتعليمية لاسيما في مجال دراسة البورد العربي للتخصصات الصحية وتدريب الملاكات الصحية والطبية والتمريضية العراقية في المراكز المصرية واستحداث عدد من الدراسات بصورة مشتركة بين العراق ومصر».

وقال التميمي لـ”الصباح”: ان “الزيارة شهدت ايضا الاتفاق على تدريب الاطباء المصريين في المراكز الطبية العراقية وحسب احتياج البلدين من تلك التخصصات، اضافة الى امكانية استقدام الفرق الطبية المصرية المتخصصة الى العراق لاجراء العمليات.

وكشف عن “مناقشة بعض الاتفاقيات الخاصة بدخول الادوية المصرية الى العراق وبحسب المواصفات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، لافتا الى ان “الوفد اجرى زيارة لعدد من المراكز الطبية والتدريبية المتخصصة المصرية لتدريب الملاكات الطبية العراقية».

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