واسط تعتزم توزيع 50 ألف قطعة أرض خلال 2021

2020/12/13 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي ، الاحد، وجود 10 الاف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع، مبيناً أن خطة المحافظة لعامي 2020 - 2021 تتضمن توزيع 50 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح.

وقال المياحي في تصريح اوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد قطع الاراضي الجاهزة للتوزيع في الوقت الحالي تصل لـ 10 آلاف قطعة أرض سكنية"، مؤكداً أن "المحافظة بحاجة إلى 75 ألف قطعة سكنية".

وأضاف أن "قطع الاراضي السكنية التي وزعت لمختلف الشرائح بلغت 6000 قطعة سكنية"، مبيناً أن "عدد قطع الاراضي المستهدفة وفق خطة 2020 - 2021 تصل لـ50 الف قطعة".

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