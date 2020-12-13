2020/12/13 | 16:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل يخسر على ارضه امام فريق نفط ميسان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/13 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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