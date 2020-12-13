خبير عسكري: 22 مدينة في العراق غير صالحة للعيش البشري

2020/12/13 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث الخبير العسكري، اعياد الطوفان، عن حجم الدمار الموجود، في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، منذ سنين.

وقال الطوفان، في تصريح متلفز، ان "هناك 22 مدينة غير صالحة للسكن، وفقا لتقرير أممي نشر بعد اعلان النصر على تنظيم داعش الارهابي".

واشار الطوفان الى ان "هناك الكثير من ابناء تلك المحافظات يقبعون في السجون بتهم لا تمتهم باي صلة"، مشيرا الى هناك "الكثيرين ايضاً، ممن حوكم بتهم باطلة نتيجة الوشاية من بعض الاشخاص مدفوعي الثمن".

وبينت تقارير وتقديرات ميدانية منشورة على وسائل الاعلام، أن ما بين 120 إلى 180 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدن محافظات الموصل وكركوك وتكريت وديالى والأنبار وحزام بغداد، نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قد أعلنت، تموز عام 2018، عن تخصيص 5 تريليونات دينار (4.27 مليارات دولار)، لإقراض المواطنين الراغبين بوحدات سكنية.وفي العام ذاته، استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، وشهد تبرعات للدول المشاركة تجاوزت ملياري دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين.

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