صحة إقليم كردستان تعلن تسجيل 167 إصابة جديدة و9 وفيات بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/12/13 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 167 إصابة جديدة، و9 وفيات بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن الفرق الطبية سجلَّت أدنى حالات الإصابة بفايروس كورونا في عموم محافظات الإقليم خلال 24 ساعة الماضية مشيرة الى ان الإصابات توزعت على، أربيل 52، السليمانية 39، دهوك 65، حلبجة 4، كرميان 7.واوضح البيان ان 158 من المصابين بفيروس كورونا اكتسبوا الشفاء، بواقع، أربيل 105، السليمانية 15، دهوك 17، حلبجة 9، كرميان 12 فيما توفي 9 مصابين، بواقع، أربيل 3، السليمانية 4، دهوك 2.وبهذا يصل عدد المصابين بفايروس كورونا، في إلاقليم ، إلى 100296، شفي منهم 64589، وتوفي 3291، فيما لا يزال 32416 يتلقون العلاج./إنتهى

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