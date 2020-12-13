لجنة نيابية تطالب بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية في العام المقبل

2020/12/13 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، بمنح وزارة الصحة كامل موازنتها المالية في العام المقبل في ظل استمرار جائحة كورونا وحاجة القطاع الصحي لإدامة تقديم الخدمات .وقالت اللجنة ، أن " ما حققته وزارة الصحة خلال فترة وجيزة يبعث على الأمل بالنهوض بالواقع الصحي وتقديم افضل الخدمات للمواطن ، ولاسيما ادارة الازمة المالية بشكل مميز لمواجهة هذه الجائحة وتحسين البنى التحتية" ،مشيرة الى ماحققته وزارة الصحة والبيئة في التعامل مع الأزمة وحصر الوباء قدر الإمكان من خلال الاعتماد على امكانياتها المالية فقط دون اي دعم يذكر لمواجهة هذه الجائحة .ودعت اللجنة ، الحكومة الى اثبات جديتها بدعم القطاع الصحي ضمن موازنة ٢٠٢١ ، لان الاشهر السابقة اثبتت ان وزارة المالية لم تدعم هذا القطاع بشكل يتماشى وحجم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة والبيئة في تصديها لوباء كورونا لأجل الحفاظ على ارواح ابناء شعبنا "، ./انتهى5

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