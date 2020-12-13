2020/12/13 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الاحد، المضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان صحفي، ان الاعرجي استقبل، بمكتبه اليوم الأحد، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر“، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

وأكد السفير الأمريكي، “استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة”، مبينا أن “إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب”.

كما ناقش الأعرجي مع السفير الأمريكي، “سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الامريكي يؤكد المضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الامريكي يؤكد المضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).