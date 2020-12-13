2020/12/13 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد نيابي تكون من النواب ريزان شيخ دلير ودانا جزا ود.مثنى امين ود.ريبوار كريم في ورشة عمل لمنظمة كوردستان للجميع بالتعاون مع منظمة (NED) یوم الاحد 13-12-2020 بفندق تایتانیك بمدینة السلیمانیة.

وأضاف مجلس النواب/ مكتب السليمانية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، اليوم الاحد"، انه تم خلال ورشة العمل عرض التقرير السادس عن محافظة السليمانية ونوابها في مجلس النواب ومجلس محافظة السليمانية، وذلك بحضور رئاسة وعدد من اعضاء مجلس محافظة السليمانية ومندوبي وسائل الاعلام المختلفة.

من جانبهم أبدى النواب المشاركون في ورشة العمل بملاحظاتهم بخصوص العمل النيابي ومهمة تمثيل الشعب والاستجابة لمتطلباتهم والعمل على حل المشاكل المتعددة.

PUKmedia اعلام مجلس النواب/ مكتب السليمانية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي يشارك بورشة عمل محافظة السليمانية وممثلوها) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نيابي يشارك بورشة عمل محافظة السليمانية وممثلوها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).