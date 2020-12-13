طالباني.. جهود حثيثة لحلحلة المشاكل

2020/12/13 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس المنصرم الى العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة، ضمن جولات مكوكية بدأت مستهل العام 2020.

الجولة الجديدة التي استهلت بالاجتماع مع وزير النفط والمالية تناولت موقف حكومة الاقليم بالالتزام بواجباتها وفق قانون تمويل العجز المالي مقابل توفير المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

كما عقد طالباني سلسلة اجتماعات اخرى في العاصمة بغداد، مع الكتل السياسية ورئيسي مجلس النواب والوزراء لحل مشكلة قانون الاقتراض وحصة الاقليم في الموازنة المالية لعام 2021.

وبهذا الصدد قال سمير هورامي المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء: ن حكومة اقليم كوردستان ترغب بالاتفاق مع بغداد، ولهذا الغرض فأن حكومة الاقليم تطبق التزاماتها الدستورية كافة، مضيفا بالقول: ان حكومة اقليم كوردستان ليس لها خطوط حمراء للتوصل الى اتفاق مع بغداد وانها مستعدة بتسليم ايرادات النفط التي تطالب بها الحكومة الاتحادية.

وحول قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل 2021 وحصة اقليم كوردستان فيها، قال هورامي، انه لم يتم كتابة مسودة مشروع القانون وان وفد حكومة الاقليم يبذل الجهود الحثيثة للتوصل الى اتفاق مع بغداد لتثبيت حصة اقليم كوردستان والمستحقات المالية ضمن مشروع قانون الموازنة.

وفيما يخص مسألة ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بيّن سمير هورامي، ان الأطراف السياسية في بغداد غير متفقة على ارسال المبلغ، لافتا انه ولهذا السبب لم ترسل الحكومة الاتحادية المبلغ الى اقليم كوردستان.

الوفد الذي يترأسه قوباد طالباني اجتمع ايضا، مع لجنة تفاوضية مشكلة بتوصية من مجلس النواب ومكلفة لايجاد حلول مناسبة ودستورية للمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

خلال الاجتماع، تم طرح وبشكل صريح، اسباب بدء المشاكل وكيفية معالجتها في سبيل مصلحة المواطنين في اقليم كوردستان والعراق.

من جانبه أبلغ قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، اللجنة التفاوضية، ان حكومة الاقليم تبدي استعدادها كافة للتعامل مع حقوق والمستحقات المالية لاقليم كوردستان وفق الدستور والقوانين المعمول بها، مبينا ان حكومة الاقليم تعلن كذلك، استعدادها للتوصل الى اتفاق.

اللجنة التفاوضية المشكلة من قبل مجلس النواب، كانت قد عقدت اجتماعاتها مسبقا مع الاطراف العراقية ذات العلاقة بالاضافة الى استعداداتها للتوصل بأسرع وقت الى ايجاد الية مناسبة للمسائل العالقة ولاسيما مشكلتي النفط والايرادات المالية.

في نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة من وفد الاقليم تقديم مقترحاتها وتوصياتها، كي تتمكن اللجنة من توحيد تلك الطروحات مع خططها وايجاد منفذ يعمل على تسهيل مسألة تحديد المهام وحقوق اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وضمن اطار الزيارة التقى وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وخلال اللقاء، اكد الدكتور نصار الربيعي رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ان ثروات العراق هي ملك لجميع العراقيين وبما في ذلك اقليم كوردستان، وشدد على دعمه لمعالجة قانونية ودستورية للمشاكل العالقة بشكل يصب في مصلحة الجميع ويوفر العدالة.

من جانبه اكد قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان اقليم كوردستان يريد تقوية وتعزيز علاقاته مع الحكومة الاتحادية وايجاد حل دستوري للملفات المالية العالقة، مؤكدا استعداد اقليم كوردستان للالتزام بمضمون قانون تمويل العجز المالي الذي شرع من قبل مجلس النواب.

كما اجتمع الوفد مع رئيس مجلس النواب والوزراء في القصر الحكومي، بهدف حل المشاكل العالقة، وقانون تمويل العجز المالي.

وعلى صعيد متصل، اعلنت الحكومة الاتحادية خلال بيان، اليوم، ان الاجتماع التفاوضي المشترك بين الحكومة الاتحادية واللجنة المالية النيابية ووفد إقليم كوردستان، يناقش الالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي، الذي صوّت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه، وبالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع التخصيصات المالية لجميع مناطق العراق.

كما عقد وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، إجتماعا مع وزيري المالية والنفط، بحضور شركة سومو لغرض تحديد اقيام النفط المصدر من الاقليم وتحديد مبالغ الايرادات غير النفطية تنفيذا لقانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب.

وقال سمير هورامي المتحدث الرسمي نائب رئيس حكومة الاقليم في تصريح صحفي، ان الاجتماع جاء نتيجة للجلسة التي عقدت بحضور رئيسي الوزراء ومجلس النواب مع الوفدين المفاوضين للتوصل الى صيغة حل بين الطرفين، لافتا الى انه سيتم تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب.

PUKmedia خاص

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