وسائل إعلام فصائلية: اعتقال القيادي حامد الجزائري

2020/12/13 | 16:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة، أنباء عن اعتقال القيادي السابق في الحشد الشعبي، وسرايا الخراساني، حامد الجزائري.

ووفقاً لمصادر تابعها "ناس" فإن الجزائري، اعتقل مساء اليوم (13 كانون الأول 2020) من قبل قوة تابعة إلى أمن الحشد الشعبي.

وأضافت تلك المصادر، أن "الجزائري، لم يُعتقل لوحده، بل مع عدد من مرافقيه".

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