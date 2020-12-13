"استئناف للعلاقات".. المغرب يعتبر علاقته مع إسرائيل "طبيعية" حتى قبل الاتفاق

2020/12/13 | 16:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أنّ العلاقات بين المغرب واسرائيل كان "طبيعية أصلاً" قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الخميس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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